Гладышев: «Не собираюсь уходить из «Динамо» за игровой практикой»

Молодой динамовец Ярослав Гладышев заявил, что не собирается уходить из своей команды в аренду за игровой практикой. В конце прошлого года он связал себя с «Динамо» новым длительным контрактом.

«Хочется играть больше, выходить в основном составе и проводить все матчи по 90 минут. Однако вариантов с арендой я не рассматриваю, я только подписал новый контракт, хочу играть и доказывать здесь», - цитирует игрока ТАСС.

Напомним, что молодому нападающему 19 лет, однако он уже как полтора года назад дебютировал в основном составе «бело-голубых». В текущем сезоне у игрока уже немало голов и ассистов для возраста – четыре и три соответственно, и это за 19 игр.