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Гладышев: «Не собираюсь уходить из «Динамо» за игровой практикой»

17 Февраля 2023 • 21:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Молодой динамовец Ярослав Гладышев заявил, что не собирается уходить из своей команды в аренду за игровой практикой. В конце прошлого года он связал себя с «Динамо» новым длительным контрактом.

«Хочется играть больше, выходить в основном составе и проводить все матчи по 90 минут. Однако вариантов с арендой я не рассматриваю, я только подписал новый контракт, хочу играть и доказывать здесь», - цитирует игрока ТАСС.

Напомним, что молодому нападающему 19 лет, однако он уже как полтора года назад дебютировал в основном составе «бело-голубых». В текущем сезоне у игрока уже немало голов и ассистов для возраста – четыре и три соответственно, и это за 19 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Ярослав Гладышев Динамо Мос
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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