Агент высказался об адаптации Гарре в «Крыльях Советов»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, ответил на вопрос об адаптации своего клиента в новом клубе. Напомним, 22-летний аргентинец перебрался в Самару минувшей зимой.

«Бенжамин — экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России и уже скоро принесет много радости болельщикам «Крыльев Советов», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

Футболист уже успел дебютировать за самарский клуб в Кубке России. Нападающий принял участие в двух матчах и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.