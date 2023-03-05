В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем главного тренера команды Игоря Осинькина. Напомним, 57-летний специалист возглавляет самарский клуб с июля 2020 года.

«У Игоря Витальевича долгосрочный контракт с клубом, с хорошими условиями. На данный момент речи о том, что тренер уйдет, нет», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков за 17 матчей.

В эти минуты проходит встреча 18-го тура РПЛ, в которой команда Осинькина играет с «Динамо». Портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляцию поединка.