Орещук: «Динамо» не отдаст Захаряна менее чем за 25 миллионов евро»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московской команды Арсену Захаряну.

Орещук считает, что 19-летний россиянин поступил правильно, решив отказать «Галатасараю», так как из РПЛ лучше переходить в команду, выступающую в топ-5 лигах. Также функционер рассказал, за какую цену руководство «Динамо» будет готово расстаться с Захаряном.

«11 миллионов? Это бред! У Захаряна отступные 25 миллионов евро для всех клубов. «Динамо» дешевле его не отдаст, у них нет проблем с финансами», — цитирует Орещука Metaratings.

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «бело-голубых» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.