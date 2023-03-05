Осинькин: «Мы должны были выходить из первого тайма не только с игровым преимуществом, но и по счёту»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:1) дал комментарий по игре.

- Только что мы здесь были, четыре дня назад. Чуть другое настроение было после предыдущей игры, но если проанализировать эту, то хороший первый тайм, может быть, до второго отмененного гола, минуты до 35-й, мы играли прямо в хороший футбол, было преимущество, создавали моменты. И этот отрезок времени, конечно, мы должны были выходить с каким-то не только игровым преимуществом, но и по счету. Дальше начались какие-то ошибки наши, развернули игру, отдали сопернику инициативу. Вот эти вот глупые ошибки, позволившие сопернику несколько атак в конце первого тайма провести, они уже начали психологически поддавливать и нас тоже.

Во втором тайме «Динамо» было активнее, может быть, мы не так много допустили у своих ворот явных моментов. Но как минимум контроль мяча и в переходных фазах мы играли не хорошо. При таком давление мы могли и должны были в атаку выходить лучше и создавать свои моменты. Но не получилось.

Причины, наверное, разные. В том числе опустим то, что некоторые футболисты за это время сыграли много и уже не смогли держать уровень своей игры, концентрации во втором тайме. Ну и в позиционной обороне мы допускали определенные ошибки, они связаны больше с переходами. То, как мы после них переходили в атаку, прижимались. И в этот переходный момент мы не были активны, чтобы сразу отжать игру от наших ворот. Мы будем учиться на своих ошибках, нам очень были нужны очки, но «Динамо» - очень хорошая команда. Мы, наверное, по праву три таких игры разделили очки пополам. Но в серьезной борьбе.