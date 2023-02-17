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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леандро Фернандес: «В «Динамо» выделялись Кураньи и Уилкшир»

17 Февраля 2023 • 10:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о сильнейших игроках московской команды, вместе с которыми он выступал в России.  

Напомним, аргентинец защищал цвета «Динамо» с 2006 по 2014 год. В общей сложности за «бело-голубых» футболист провёл 235 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

«Всё «Динамо» было топовой командой. Особенно выделялись Кураньи и Уилкшир. Мне было безумно приятно играть с такими футболистами», — приводит слова Фернандеса Sport24.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи Люк Уилкшир Леандро Фернандес
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