Леандро Фернандес: «В «Динамо» выделялись Кураньи и Уилкшир»

Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о сильнейших игроках московской команды, вместе с которыми он выступал в России.

Напомним, аргентинец защищал цвета «Динамо» с 2006 по 2014 год. В общей сложности за «бело-голубых» футболист провёл 235 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

«Всё «Динамо» было топовой командой. Особенно выделялись Кураньи и Уилкшир. Мне было безумно приятно играть с такими футболистами», — приводит слова Фернандеса Sport24.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.