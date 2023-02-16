«Крылья Советов» не оставили шансов «Торпедо» в контрольном матче

Самарский клуб «Крылья Советов» разгромил на сборах в Турции аутсайдера РПЛ – московское «Торпедо». Игра состоялась сегодня вечером и завершилась со счётом 3:0.

Отличились в составе самарцев новички – Бенжамин Гарре и лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой, ещё один гол на исходе второго тайма забил Дмитрий Цыпченко.

Напомним, что «Крылья Советов» идут пока на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав за 17 туров 20 очков. «Торпедо» в безнадёжном положении – 16 место и шесть набранных очков за 13 туров до конца чемпионата России.

В первые выходные марта самарцы сыграют на выезде в Москве против «Динамо», «Торпедо» отправится в гости к «Краснодару».