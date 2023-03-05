​Лапочкин поддержал решения с отменой трёх голов в матче «Динамо» - «Крылья Советов»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал все решения Ивана Сиденкова в случаях с отменёнными голами в матче Премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Напомним, что рефери отменил один гол московской команды и два гола самарской команды.

«Это серьёзная ошибка ассистента, что он не увидел офсайд сразу», - высказался Лапочкин о первом отменённом голе «крылышек». Слова бывшего рефери приводятся на сайте «Матч ТВ».

Также Лапочкин отметил, что в ситуациях с последующими отменёнными двумя голами действительно имели место быть нарушения правил.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Крылья Советов» на своём поле со счётом 1:0.