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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Писарский молодец, что забивает»

02 Марта 2023 • 14:01 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Оренбурга». За «Крылья» Писарский успел провести две игры и забить в них два гола.

Булыкин отметил, что в новой команде бывает непросто найти взаимопонимание с партнёрами и начать забивать так же, как на предыдущем месте работы. Поэтому очень важно то, что Писарский продолжает пополнять свой бомбардирский счёт в футболке другого клуба.  

«Он молодец, что забивает. И будем надеяться, что будет у него также получаться, потому что забивает неплохо. Главное, чтобы он не уменьшил к себе требования. Тогда у него будет всё хорошо», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на данный момент Писарский возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ, забив 14 голов в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин Владимир Писарский
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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