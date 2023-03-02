Булыкин: «Писарский молодец, что забивает»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в самарский клуб минувшей зимой из «Оренбурга». За «Крылья» Писарский успел провести две игры и забить в них два гола.

Булыкин отметил, что в новой команде бывает непросто найти взаимопонимание с партнёрами и начать забивать так же, как на предыдущем месте работы. Поэтому очень важно то, что Писарский продолжает пополнять свой бомбардирский счёт в футболке другого клуба.

«Он молодец, что забивает. И будем надеяться, что будет у него также получаться, потому что забивает неплохо. Главное, чтобы он не уменьшил к себе требования. Тогда у него будет всё хорошо», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на данный момент Писарский возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ, забив 14 голов в 15 встречах.