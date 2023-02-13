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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кураньи назвал лучших игроков РПЛ своего времени

13 Февраля 2023 • 15:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи назвал лучших игроков РПЛ своего времени.

Напомним, немец выступал в России с 2010 по 2015 год. Кураньи отметил бразильца Халка, игравшего за «Зенит», и экс-форварда «Анжи» Самуэля Это’О.

«Если брать РПЛ, то Халк и Это’О были топ-игроками. Если выбирать в «Динамо», то я бы взял Воронина. Так бы я взял весь мой клуб», — приводит слова Кураньи Sport24.

В составе «Динамо» Кураньи провёл в общей сложности 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 результативные передачи. Также он выступал за «Шальке», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и национальную сборную Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Динамо Москва Кевин Кураньи Андрей Воронин Самюэль Это-О
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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