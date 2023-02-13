Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи назвал лучших игроков РПЛ своего времени.

Напомним, немец выступал в России с 2010 по 2015 год. Кураньи отметил бразильца Халка, игравшего за «Зенит», и экс-форварда «Анжи» Самуэля Это’О.

«Если брать РПЛ, то Халк и Это’О были топ-игроками. Если выбирать в «Динамо», то я бы взял Воронина. Так бы я взял весь мой клуб», — приводит слова Кураньи Sport24.

В составе «Динамо» Кураньи провёл в общей сложности 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 результативные передачи. Также он выступал за «Шальке», «Штутгарт», «Хоффенхайм» и национальную сборную Германии.