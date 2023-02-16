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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис — об отказе Захаряна «Галатасараю»: «Глупое решение! Арсену нужно было бежать туда»

16 Февраля 2023 • 13:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отказ игрока «Динамо» Арсена Захаряна переходить в «Галатасарай».

По мнению эксперта, 19-летний хавбек ошибся, отказав турецкому клубу.

«Глупое решение! Это отличная турецкая команда, играющая на постоянной основе в Лиге чемпионов. Арсену нужно было просто бежать туда», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 игры, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной России в 15 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Андрей Канчельскис Арсен Захарян
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