Канчельскис — об отказе Захаряна «Галатасараю»: «Глупое решение! Арсену нужно было бежать туда»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отказ игрока «Динамо» Арсена Захаряна переходить в «Галатасарай».

По мнению эксперта, 19-летний хавбек ошибся, отказав турецкому клубу.

«Глупое решение! Это отличная турецкая команда, играющая на постоянной основе в Лиге чемпионов. Арсену нужно было просто бежать туда», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 игры, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника сборной России в 15 миллионов евро.

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков.