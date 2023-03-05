ВАР отменил и гол Смолова в ворота «Крыльями Советов»

Поединок 18-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» получается очень напряжённым. В первом тайме самарцы дважды забивали в ворота противника, но счет не изменился. Результативная попытка Амера Рахмановича была отменена из-за положения вне игры, а Бенжамин Гарре наказал Антона Шунина за ошибку, предварительно остановив мяч прижатой рукой.

На 77-й минуте забила уже команда Славиши Йокановича. Николя Нгамалё наносил удар по воротам, а Фёдор Смолов удачно подставил ногу у ворот самарцев, отправив мяч в сетку.

По итогам этого эпизода на табло всё равно нули, так как ВАР в третий раз отменил гол.