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Осинькин: «Мы буквально ставили на ноги Писарского прямо к игре»

05 Марта 2023 • 16:50 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:1) ответил на вопросы о Владимире Писарском и установке на третий поединок против «Динамо».

- Писарский не вышел в старте. Почему?

- У него была травма. Обе замены во время предыдущих игр были из-за травм. Ему хорошо доставалось, с ним играли очень плотно. Он уже фактически не тренировался все эти дни. Мы его буквально ставили на ноги прямо к игре. Но здесь был совсем короткий отрезок времени, четыре дня. Поэтому мы уже не рискнули просто из-за здоровья. Плюс в трех энергозатратных матчах мы понимали, что нам нужна определенная ротация. Да, мы сделали там четыре замены, некоторые из них вынужденные, некоторые продиктованы ходом каких-то событий. Но видите, нам в концовке не хватило свежести, но так бывает.

- Какими были особенности подготовки к матчу, установки на игру с учетом того, что играли третий матч подряд с одной командой?

- Слишком уже напряженно сейчас было, много футбола, много теории. Поймите, что матч, который бывает в первом сезоне, к нему подготовка бывает еще длиннее, чем в обычной ситуации. То есть, это не за несколько дней, а еще в Турции начали какие-то вези тренировать тактические. Поэтому уже в тактическом плане много мы не работали. Да, мы провели совсем короткое занятие, где коснулись тактических моментов, здесь, на стадионе «Лужники». Провели одну всего лишь теорию, в которой объединили анализ предыдущей игры и подготовку к следующей. Указали на какие детали нам стоит обратить внимание. Если мы сыграли так в первом тайме, наверное, все плюс-минус было правильно с нашей стороны. А вот реакция, когда мы начали терять инициативу, и физически и эмоционально нас стало не хватать, вот это уже немножечко другой вопрос. Такой вопрос невозможно решить в кабинете или перед телевизором, показывая, куда бежать. Здесь все гораздо сложнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Писарский
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