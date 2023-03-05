«Крылья Советов» быстро забили гол «Динамо», но судья его не засчитал

В стартовом воскресном матче 18-го тура Премьер-лиги «Динамо» играет против «Крыльев Советов». На 17-й минуте самарцы провели красивую атаку на ворота противника и отправили мяч в сетку. Бенжамин Гарре после отбора мяча перевел игру на Гленна Бейла, который отпасовал на Амера Рахмановича, а тот уже поразил пустые ворота «Динамо».

Вот только радовались гости недолго, судьи приняли решение не засчитывать гол «Крыльев» из-за положения вне игры у Бейла. Счет не изменился - 0:0.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.