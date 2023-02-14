В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новичка

В расположение самарских «Крыльев Советов» на просмотр прибыли два новых полузащитника – это хорошо знакомый с РПЛ Александр Зуев и молодой хавбек Владислав Галкин. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

По планам, оба новичка могут сыграть в ближайших контрольных матчах «Крыльев», они состоятся 16 февраля.

Напомним, что 26-летний Александр Зуев уже выступал за «Крылья Советов» в 2017 году, после играл в «Ростове», «Рубине» и «Химках». Воспитанник «Динамо» Галкин только начинает свой путь в футболе, ранее он выступал за «Динамо-2» и рижский клуб «РФШ».

«Крылья Советов» занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ.