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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новичка

14 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

В расположение самарских «Крыльев Советов» на просмотр прибыли два новых полузащитника – это хорошо знакомый с РПЛ Александр Зуев и молодой хавбек Владислав Галкин. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

По планам, оба новичка могут сыграть в ближайших контрольных матчах «Крыльев», они состоятся 16 февраля.

Напомним, что 26-летний Александр Зуев уже выступал за «Крылья Советов» в 2017 году, после играл в «Ростове», «Рубине» и «Химках». Воспитанник «Динамо» Галкин только начинает свой путь в футболе, ранее он выступал за «Динамо-2» и рижский клуб «РФШ».

«Крылья Советов» занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Зуев Трансферы футбола - зима 2023 Владислав Галкин
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ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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