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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Динамо» не впечатляет, россияне должны себя проявлять, но желания не видно» эксклюзив

05 Марта 2023 • 19:01 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победы «бело-голубых» над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ.

- Можно ли сказать, что «Динамо» отыгралось у «Крыльев Советов» за Кубок?

- Это разные соревнования. Лидеры «Динамо», Смолов, Захарян, Фомин должны проявлять себя. Три матча они провели, и пока игра неважная. Просто у самарцев не те исполнители. Иначе бы забили, и игра закончилась бы.

- Согласны с тем, что «Динамо» провалило первый тайм?

- Согласен. А во втором тайме что динамовцы сделали? Ничего. Не впечатляют пока подопечные Йокановича. Три игры прошло, пора бы уже разыграться. А пока ничего. Никуда не бегут футболисты. Легионеры в команде хорошие, но россияне тоже должны себя проявлять.

- Кондиций не набрали еще?

- Спорный вопрос. Они всю жизнь тренируются, и кондиций, почему-то не хватает. А у самарцев наоборот. Писарский вышел, три удара нанес. Видно, что у парня есть большое желание. А у лидеров «Динамо» пока его нет.

- Писарский из-за небольшой травмы остался в запасе. Это подкосило гостей?

- У «Крыльев» есть конкуренция. Ничего страшного, что Писарский не вышел с первых минут. До него там играл легионер. Хороший нападающий. А так у нас в России Писарский - хороший форвард.

- После замен игра «Динамо» немного оживилась.

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- Просто самарцы чуть просели. Ребята там молодые совсем. А «Динамо» не наиграло на победу. Просто у футболистов «Крыльев Советов» нет большого мастерства. Подходы хорошие были, могли забить. А так игра ничейная.

- Как вам тактика «Динамо» с двумя нападающими - Смоловым и Тюкавиным?

- Впечатлить связка никого не смогла, но худо-бедно пошло давление на ворота гостей. Минут 15-20 играли в два нападающих и давление пошло. Особо они ничего не создали, но мяч забили. Значит, все правильно сделали. А у самарцев на концовку второго тайма не хватило силенок.

- Насколько эта связка жизнеспособна?

- Это хорошие нападающие. Просто пока у «Динамо» нет целостной игры. Не видно никаких комбинаций. Разнобой какой-то. В том году было то же самое.

- «Динамо» сейчас в трех очках от «Ростова». Как оцените шансы догнать и обогнать ростовчан, которые пока не в лучшем виде?

- В нашем чемпионате возможно все. Есть «Зенит», а все остальные – одинаковые. Я не беру «Химки», «Торпедо». Им пока тяжеловато. А вот те, кто претендует на высокие места, более-менее одинаковые. Все могут друг друга обыграть, проиграть. А «Зенит» за счет легионеров наверху. Поэтому шансы забраться повыше будут у всех. Взять «Локомотив». Пришел Дзюба, ходит пешком, три мяча забил, вот вам и чемпионат. Я уверен, что за оставшиеся матчи он мячей 10-12 забьет. У него есть мастерство. А другие команды по мастерству не выделяются.

- Включая «Спартак»?

- Его хвалили после кубковых матчей с «Локомотивом», а он с «Уралом» сыграл вничью. Все говорят о судействе, но при чем тут судья? Я веду к тому, что все могут обыграть всех, кроме «Зенита». У всех будут потери очков, ошибки и будет шанс занять место повыше. А интриги в золотой гонке и не было. «Зенит» объективно сильнее всех.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Олег Терёхин
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