Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не собирается переходить в «Галатасарай», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее известный инсайдер Николо Скира сообщал, что 19-летний футболист близок к переходу в турецкий клуб за 13 миллионов евро. По информации журналиста, зарплата Захаряна в «Галатасарае» может составить 1,9 миллиона евро за сезон, а его контракт будет рассчитан до лета 2027 года.

Действующее соглашение полузащитника с «Динамо» рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провёл за «бело-голубых» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.