Владислав Шитов высказался об уходе Пиняева и Глушенкова

Владислав Шитов, форвард «Крыльев Советов», прокомментировал уход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в столичный «Локомотив».

«На их место пришли не менее сильные игроки, так что сильно это на нас не сказалось», — заявил нападающий клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24. Также Владислав рассказал, что его устраивает положение в самарском клубе, назвав своей целью забитые мячи.

Напомним, что Пиняев и Глушенков поменяли «Крылья» на «Локомотив» во время зимнего трансферного окна. После 18 туров чемпионата самарцы находятся на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.