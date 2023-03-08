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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владислав Шитов высказался об уходе Пиняева и Глушенкова

08 Марта 2023 • 11:11 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Владислав Шитов, форвард «Крыльев Советов», прокомментировал уход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в столичный «Локомотив».

«На их место пришли не менее сильные игроки, так что сильно это на нас не сказалось», — заявил нападающий клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24. Также Владислав рассказал, что его устраивает положение в самарском клубе, назвав своей целью забитые мячи.

Напомним, что Пиняев и Глушенков поменяли «Крылья» на «Локомотив» во время зимнего трансферного окна. После 18 туров чемпионата самарцы находятся на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Глушенков Сергей Пиняев Владислав Шитов
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