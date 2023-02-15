Шишкин – о Захаряне в Турции: «Не стоит менять шило на мыло»

Бывший российский защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин не видит смысла в возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в клуб чемпионата Турции – «Галатасарай». Слухи об этом появились в СМИ вчера и до сих пор не утихают, притом ранее Захаряном, судя по новостям, интересовались исключительно в «Челси».

«Не скажу, что у них лига сильнее, чем РПЛ. Захарян сейчас выступает в прекрасном клубе, который дал ему дорогу в большой футбол. Не вижу никакого смысла менять шило на мыло», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Шишкин привёл пример Алексея Миранчука, который покинул Россию и отправился сразу на повышение – в топ-клуб Серии А – «Аталанту».

«Галатасарай» является лидером текущего сезона турецкой Суперлиги.