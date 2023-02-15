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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин – о Захаряне в Турции: «Не стоит менять шило на мыло»

15 Февраля 2023 • 20:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Бывший российский защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин не видит смысла в возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в клуб чемпионата Турции – «Галатасарай». Слухи об этом появились в СМИ вчера и до сих пор не утихают, притом ранее Захаряном, судя по новостям, интересовались исключительно в «Челси».

«Не скажу, что у них лига сильнее, чем РПЛ. Захарян сейчас выступает в прекрасном клубе, который дал ему дорогу в большой футбол. Не вижу никакого смысла менять шило на мыло», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Шишкин привёл пример Алексея Миранчука, который покинул Россию и отправился сразу на повышение – в топ-клуб Серии А – «Аталанту».

«Галатасарай» является лидером текущего сезона турецкой Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Роман Шишкин Арсен Захарян
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