«Крылья Советов» продолжат подготовительные сборы в Турции

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» продолжит подготовительные сборы в Турции. Так, третий турецкий сбор команды в рамках подготовки к возобновлению сезона должен начаться 8 февраля.

«На данный момент почти все представители команды улетели в Москву на несколько дней, никаких коррективов в графике проведения третьего тренировочного сбора нет. Клуб будет следить за ситуацией. Дата начала третьего сбора не изменена», - цитирует пресс-службу «Крыльев Советов» «Чемпионат».

В клубе добавили, что не все из коллектива улетели в Россию, но у тех, кто остался в Турции, всё хорошо, а в момент землетрясения они находились в городе Белек, который далеко от эпицентра сегодняшнего смертоносного землетрясения. Напомним, стихийное бедствие разрушило тысячи домов на юге Турции в районах городов Малатья, Газиантеп, Искендерун, Хатай и многих других.