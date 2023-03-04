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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломаев: «После разговора с Кафановым изменил приоритеты в голове»

04 Марта 2023 • 11:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев вспомнил о разговоре с тренером вратарей национальной сборной России Виталием Кафановым.

По словам 24-летнего футболиста, после беседы со специалистом он поменял приоритеты, став действовать более осторожно.

«Он больше говорил не про игровые ситуации, а про то, как надо себя вести после каких-то неудачных действий. Обсуждали ли рисковый стиль игры? Коснулись этого момента. Я его услышал, пришли к общему знаменателю», — цитирует Ломаева Sport24.

В нынешнем сезоне Ломаев провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, пропустил 22 гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. После 17 туров РПЛ самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Виталий Кафанов Иван Ломаев
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