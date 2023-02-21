Зуев подпишет с «Крыльями Советов» контракт до конца сезона

26-летний полузащитник Александр Зуев подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона, сообщает портал «РБ Спорт».

Поясняется, что Зуев уже не состоит в трудовых отношениях с его прошлым клубом – «Химками», а также в случае успеха в Самаре игрок и клуб смогут продлить своё трудовое соглашение.

Ранее рулевой самарского клуба Игорь Осинькин заявил, что клуб работает над подписанием контракта с полузащитником, так как самарцам необходимо усиление в полузащиту, а Зуев по всем своим данным устраивает тренерский штаб.

В текущем сезоне у Зуева 16 матчей за «Химки», в которых ему ни разу не удалось отличиться голевым действием.