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Зуев подпишет с «Крыльями Советов» контракт до конца сезона

21 Февраля 2023 • 00:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

26-летний полузащитник Александр Зуев подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона, сообщает портал «РБ Спорт».

Поясняется, что Зуев уже не состоит в трудовых отношениях с его прошлым клубом – «Химками», а также в случае успеха в Самаре игрок и клуб смогут продлить своё трудовое соглашение.

Ранее рулевой самарского клуба Игорь Осинькин заявил, что клуб работает над подписанием контракта с полузащитником, так как самарцам необходимо усиление в полузащиту, а Зуев по всем своим данным устраивает тренерский штаб. 

В текущем сезоне у Зуева 16 матчей за «Химки», в которых ему ни разу не удалось отличиться голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Зуев Трансферы футбола - зима 2023
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