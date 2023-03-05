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Кобелев: «Тюкавин — игрок вратарской площади»

05 Марта 2023 • 19:07 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в матче с «Крыльями Советов».

«Тюкавин — игрок вратарской площади. Он очень хорошо играет в штрафной, быстро принимает решение. Все прекрасно понимают, что Тюкавин может сделать результат», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Крылья Советов» со счетом 1:0. Тюкавин стал автором единственного гола в игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Андрей Кобелев Константин Тюкавин
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