Кобелев: «Тюкавин — игрок вратарской площади»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в матче с «Крыльями Советов».

«Тюкавин — игрок вратарской площади. Он очень хорошо играет в штрафной, быстро принимает решение. Все прекрасно понимают, что Тюкавин может сделать результат», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Крылья Советов» со счетом 1:0. Тюкавин стал автором единственного гола в игре.