Силкин: «Я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин-Дзюба»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о том, что хотел видеть в московском клубе одновременно двух знаменитых российских нападающих — Александра Кокорина и Артёма Дзюбу.

«Я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин-Дзюба, но руководство мне отказало. А по итогу, они вместе играли и в сборной, и в «Зените», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что Силкин возглавлял «бело-голубых» с 2011 по 2012 год. В настоящий момент 61-летний специалист находится без клуба, как и Дзюба, расторгнувший контракт с турецким «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года. Кокорин же в настоящий момент принадлежит итальянской «Фиорентине» и выступает за кипрской «Арис» на правах аренды.