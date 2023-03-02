​Названы сроки восстановления динамовца Лаксальта

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт находится в лазарете с травмой колена. К счастью, подозрения на разрыв крестообразной связки не подтвердились. Тем не менее, 30-летнему уругвайцу на восстановление понадобится ещё месяц-полтора, рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Таким образом, снова увидеть Диего Лаксальта на футбольном поле можно будет в апреле. В ближайшее же время динамовцам придётся обходиться без уругвайца.

В сезоне 2022/2023 Диего Лаксальт принял участие в 12 матчах «Динамо». Результативными действиями защитник не отмечался.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт 5 марта – против «Крыльев Советов» на своём поле.