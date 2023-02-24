Черчесов дал совет Захаряну

Опытный российский тренер Станислав Черчесов дал совет одному из самый талантливых российских молодых футболистов – Арсену Захаряну. Напомним, что молодого «Динамовца» этой зимой уже по старинке связывали с переходом в «Челси», а позже – и в топ-клуб Турции – стамбульский «Галатасарай».

«Когда вокруг молодого, опытного игрока, или даже тренера, идут разговоры о возможном переходе в какой-то клуб, это очень отвлекает. Задача Захаряна прямо сейчас – это концентрация на своей работе, продолжать радовать болельщиков. А ситуация с будущим разрешится так, как будет нужно. Важно оставаться спокойным», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

Специалист добавил, что самое главное в молодом возрасте – это получать удовольствие от футбола и знать, что в 19 лет ещё всё впереди.