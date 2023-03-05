Йоканович: «Сегодня возможность сделать шаг вперёд и улучшить качество нашей игры»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Несколько дней прошло с момента повторной игры с «Крыльями». В каком психологическом состоянии команда после поражения, и в каком физическом состоянии, учитывая, что было мало времени на подготовку?

- Сейчас только рестарт сезона. Наверняка и наше физическое состояние, и «Крыльев» находится примерно на одном уровне. Если говорить о психологическом состоянии после того, как мы не пробились в следующий раунд Кубка России, конечно же, стоило сыграть где-то агрессивнее и настойчивее. Но у нас есть шанс исправиться, и как раз таки этот шанс сегодня, возможность сделать шаг вперед и улучшить качество нашей игры.