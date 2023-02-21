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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян: «Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае»

21 Февраля 2023 • 13:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не планирует переходить в «Галатасарай», который в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции.  

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 19-летнего футболиста может составить 13 миллионов евро, а контракт игрока с турецким клубом будет рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 матча, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 15 миллионов евро.

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Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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