Захарян: «Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не планирует переходить в «Галатасарай», который в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 19-летнего футболиста может составить 13 миллионов евро, а контракт игрока с турецким клубом будет рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 матча, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 15 миллионов евро.