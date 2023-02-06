Паршивлюк: «Норманн сделал выбор, могу его только уважать»

Вице-капитан столичного «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о решении Матиаса Норманна перейти в клуб РПЛ прошлым летом.

«После неудачного периода в Англии он понимал, что хочет стабильно играть в футбол. Российский чемпионат он знал. Мне кажется, Матиас не до конца осознавал, что такое может случиться со сборной. Человек сделал выбор. Могу его только уважать», — заявил зашитник «бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сергей привёл пример Деяна Ловрена, чья игра за «Зенит» не помешала хорвату остаться частью национальной команды. Паршивлюк также отметил, что неудачный старт норвежца в футболке «Динамо» может быть вызван отсутствием предсезонной подготовки, с чем были связаны и частые небольшие повреждения.

Напомним, что Матиас Норманн присоединился к столичному клубу в сентябре прошлого года на правах аренды из «Ростова». На его счету лишь шесть игр в футболке «Динамо» в рамках всех состязаний.