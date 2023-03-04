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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Крыльев» Писарский ранее хотел сменить не только фамилию, но и имя

04 Марта 2023 • 00:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, как известно, начал выступать под новой фамилией совсем недавно – с прошедшей зимы. До этого он носил фамилию своего отца – Сычевой.

Но как рассказала мама Писарского, в более молодом возрасте форвард хотел сменить и имя.

«Когда Вова был подростком, ему не нравилось его имя. Он хотел его сменить. Но потом это желание у него отпало», - цитирует «РБ Спорт» маму футболиста Елену Писарскую.

Под новой фамилией Писарский, которую носил отчим футболиста, футболист забил уже два гола в официальных матчах за «Крылья», оба пришлись в ворота «Динамо» в Кубке России. Вполне возможно, будет и третий, ведь в воскресенье самарцам снова играть с «Динамо», только уже в рамках РПЛ.

Также мама Писарского добавила, что была не очень довольна сменой фамилии футболистом.

«Не хотелось, чтобы он менял коней на переправе. Но это было его решение», - рассказала Писарская.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский Елена Писарская
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