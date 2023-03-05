Гафин: «По игре самое важное, что у нас три очка»

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе над «Крыльями Советов».

«По игре самое важное, что у нас три очка. Мы понимаем, что в плане футбола нам есть куда стремиться, есть что улучшать. Качество игры, которое мы видели в первом тайме, не соответствует нашим ожиданиям», — заявил функционер московского клуба в интервью «Чемпионату». По его словам, команде нужно работать на тренировках, чтобы вывести игру на нужный уровень. Также Гафин поблагодарил футболистов за то, что они бились до конца, отметив, что победа была заслуженной.

Напомним, что подопечные Славиши Йокановича выиграли первую встречу после возобновления сезона с минимальным счётом, благодаря забитому мячу Константина Тюкавина на 91-й минуте.