Мостовой: В первом тайме казалось, что «Крылья» не проиграют «Динамо»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:0).

«Было ощущение, что в первом тайме «Динамо» играло ужасно, а «Крылья» выглядели лучше. То, как игра развивалась в первом тайме, говорило о том, что «Крылья» скорее не проиграют», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По словам эксперта, во второй половине матча «Крылья» начали больше думать о своих воротах, в итоге пропустили гол, в поражении команда может винить только себя.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 11-й строчке, на счету самарцев 20 баллов.