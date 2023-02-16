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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов высказался о том, почему руководство «Динамо» не совершило ни одного трансфера зимой

16 Февраля 2023 • 11:45 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о том, почему в зимнее трансферное окно московский клуб не сделал ни одного приобретения.

«У тренерского штаба, руководства, селекционного отдела есть своё мнение. Они, наверное, считают, что у них команда достойно укомплектована и может без больших покупок продолжать играть и бороться за самые высокие места в чемпионате», — цитирует Колыванова Betonmobile.ru.

Также специалист отметил, что и без трансферов «бело-голубым» по силам побороться за третью строчку в РПЛ, так как они ни в чём не уступают «Ростову», ЦСКА или «Краснодару».

После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От третьего «Ростова» «бело-голубые» отстают на шесть очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов
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