Лещук: «Захарян уже почувствовал уровень РПЛ, долго на нём задерживаться не стоит»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном уходе своего одноклубника Арсена Захаряна.

«Чем раньше уедешь — тем, считаю, лучше. Тем большего прогресса он сможет добиться. Здесь он уже почувствовал этот уровень, долго на нем задерживаться не стоит», — приводит слова Лещука «Спорт-Экспресс».

Понятно, как тяжело сейчас уехать в хорошую лигу, но надеемся, что через один-два года ситуация улучшится, добавил вратарь.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал в свой актив шесть результативных передач.