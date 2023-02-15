Леандро Фернандес: «В «Динамо» запомнились Хохлов и Семшов»

Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес назвал игроков, которые являлись лидерами московской команды в период его выступлений в России (2006 – 2014 год).

«Я поиграл с многими футболистами, но лидерами всегда были русские игроки. Запомнились Хохлов и Семшов. Это были два отличных русских парня», — цитирует Фернандеса Sport24.

Также Фернандес отметил полузащитника Игоря Денисова, который, по мнению аргентинца, показывал на поле борьбу и был хорошим партнёром по команде.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.