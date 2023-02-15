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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леандро Фернандес: «В «Динамо» запомнились Хохлов и Семшов»

15 Февраля 2023 • 11:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-защитник «Динамо» Леандро Фернандес назвал игроков, которые являлись лидерами московской команды в период его выступлений в России (2006 – 2014 год).

«Я поиграл с многими футболистами, но лидерами всегда были русские игроки. Запомнились Хохлов и Семшов. Это были два отличных русских парня», — цитирует Фернандеса Sport24.

Также Фернандес отметил полузащитника Игоря Денисова, который, по мнению аргентинца, показывал на поле борьбу и был хорошим партнёром по команде.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва Игорь Денисов Леандро Фернандес Дмитрий Хохлов
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