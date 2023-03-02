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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» способно прибавить» — Булыкин

02 Марта 2023 • 18:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о текущей форме московского «Динамо».

«Сложно сказать, потому что, во-первых, холодно, во-вторых, команды только вышли после зимнего перерыва. Никто себя уверенно не чувствует, поэтому думаю, что «Динамо» способно прибавить еще процентов на тридцать и как минимум начать забивать», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится уже завтра, 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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