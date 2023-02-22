Тарханов: «Захаряну сейчас нет смысла дёргаться в Европу»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», однако позже сам Захарян опроверг эту информацию.

Тарханов считает, что Захаряну в его возрасте нет смысла дёргаться в Европу и стоит сосредоточиться на «Динамо».

«Слишком много разговоров вокруг Захаряна. То «Челси», теперь вот «Галатасарай». Арсен — ещё молодой мальчик. Вот когда он мощно начнёт играть за сборную России, тогда можно уходить», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «бело-голубых» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.