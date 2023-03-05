Осинькин: «Действительно отменённые гола поддавливают на игроков»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:1) признал, что отмененные голы ударили по команде.

- Когда отменяют два гола, это бьет по психологии игроков? Вопросов там не было, все на тоненького, но было обидно игрокам? Как из этой ситуации пытались выйти?

- Действительно такие моменты поддавливают на игроков, потому что здесь в пресс-центре можно смотреть повторы, и понимание ситуации уже более четкое. А на поле, когда всем кажется, что плюс-минус мы забили чистые голы, но очень тонкие моменты. Поэтому дошли они до ВАРа, они с ними определились по самой игре. Очень тонкие моменты, конечно, футболистам показалось, что все могло быть по-другому. Но это часть игры, психологические ситуации на поле бывают разные. Может быть такая, в следующий раз наоборот ты попадешь с другой стороны в такую ситуацию. Умение реагировать на такие ситуации - часть игры, часть профессионализма и мастерства.