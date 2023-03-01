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Спортивный директор «Крыльев Советов»: «Ежов — наш лидер, мы на него рассчитываем»

01 Марта 2023 • 20:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о будущем нападающего команды Романа Ежова.

«Запросы по Роману были не в это трансферное окно, а еще раньше, зимой предложений по нему не поступало. Ежов с нами, он наш лидер, мы на него очень рассчитываем. Также знаем, что Роману все нравится в Самаре», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Функционер признался, что команда хочет сохранить Ежова на максимально возможный срок.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал два голевых паса.

Контракт Ежова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Роман Ежов
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