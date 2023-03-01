Спортивный директор «Крыльев Советов»: «Ежов — наш лидер, мы на него рассчитываем»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о будущем нападающего команды Романа Ежова.

«Запросы по Роману были не в это трансферное окно, а еще раньше, зимой предложений по нему не поступало. Ежов с нами, он наш лидер, мы на него очень рассчитываем. Также знаем, что Роману все нравится в Самаре», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Функционер признался, что команда хочет сохранить Ежова на максимально возможный срок.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал два голевых паса.

Контракт Ежова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.