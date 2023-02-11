Сычевой — о том, что он хотел бы играть за «Спартак»: «Мои слова перефразировали, это додумки»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой, перешедший в самарский клуб в январе из «Оренбурга», отреагировал на разговоры о том, что в будущем он хочет выступать за «Спартак».

По словам 26-летнего футболиста, ранее его слова неправильно поняли.

«Вопрос был, какая команда мне нравится и за какой командой следил, когда даже в ФНЛ не играл. А то, что я именно там хотел играть — это уже додумки», — цитирует Сычевого Metaratings.

В текущем розыгрыше РПЛ Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей и забил 14 голов. На данный момент россиянин делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров лиги со спартаковцем Куинси Промесом. При этом нидерландец провёл на одну игру больше.