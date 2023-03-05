Первый домашний матч «Динамо» с Fan ID посетили меньше пяти тысяч болельщиков

Падение посещаемости матчей Российской премьер-лиги продолжается. На встрече между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» присутствовало меньше пяти тысяч болельщиков.

Отметим, что этот поединок стал первым домашним для столичного клуба в рамках чемпионата после введения системы паспорта болельщика. В первой половине сезона средняя посещаемость игр «бело-синих» составляла около 17 тысяч зрителей, а последняя домашняя встреча в ноябре против ЦСКА собрала 25048 болельщиков на трибунах «ВТБ Арены».

«Динамо» смогло успешно начать вторую половину сезона, обыграв «Крылья Советов» с минимальным счётом, благодаря забитому мячу Константина Тюкавина в добавленное время ко второму тайму.