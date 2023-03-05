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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три незасчитанных гола и выстраданная победа Москвы: «Динамо» и «Крылья» сыграли третий матч за полторы недели

05 Марта 2023 • 16:02 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» из Самары сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся пятого марта на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва1:0Крылья Советов
(1:0) Тюкавин Константин90'  
Шунин АнтонДаса ЭлазарМаричаль Николас 44' (Сазонов Саба ( 44') Фернандес РобертоСкопинцев ДмитрийЗахарян АрсенКутицкий Александр 46' (Норманн Матиас ( 46') Фомин ДаниилМакаров Денис 57' (Тюкавин Константин ( 57') Смолов Фёдор  68'Нгамалё Николя
Запасные: Будачёв ИванЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьГагнидзе Лука_MaystorovichОсокин Денис
Ломаев ИванБейл ГленнГапонов ИльяЕвгеньев РоманГоршков Юрий 73' (Рассказов Николай ( 73') Ежов Роман 87' (Цыпченко Дмитрий ( 87') Костанца ФернандоКоваленко АлександрГарре Бенжамин 74' (Зуев Александр ( 74') Рахманович Амер 64' (Витюгов Максим ( 64') Шитов Владислав 63' (Писарский Владимир ( 63')
Запасные: Хлусов НикитаФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийОвсянников БогданЧиркович АлександарЗотов Георгий
05 марта. Стадион "ВТБ Арена".

 

В 2023 году «Динамо» и «Крылья» играют только между собой. Вот уже третий матч подряд проводят они друг с другом, и вот уже третий раз подряд предпочтительнее смотрятся самарцы, которые куда лучше подошли к рестарту сезона. В Кубке России «Крылья» выбили «Динамо» из пути РПЛ, а в чемпионате начали давить с первых минут.

Только тотальным невезением Самары можно объяснить нули на табло после первого тайма. Уже на третьей минуте мог открывать счёт Коваленко, поймавший отскок после подачи от угла поля. Пробил с лёту метров с 10, но немного не попал в створ. Затем Шитов с линии штрафной площади бил под перекладину – спас Шунин, а добивание с трёх метров у Рахмановича не получилось.

Амар исправился через пару минут, забив гол, но и тут порадоваться не удалось. Гарре обокрал Захаряна и сразу отдал на Бэйла, Гленн прострелил, Рахманович замкнул, после чего включился VAR. Зафиксировали метровый офсайд у Бэйла видеоассистенты, гол пришлось отменить. Одним незасчитанным голом за тайм «Крылья» не ограничились. Правда, второй раз решение рефери было куда менее очевидным.

Ежов на левом краю штрафной площади выиграл верховую борьбу и скинул мяч в центр. Шунин прыгнул на Рахмановича, но лишь смахнул мяч на Гарре, а тот спокойно пробил по пустым воротам. В ходе просмотра повторов рефери заметили, что мяч задел руку Гарре, и гол отменили, вновь расстроив немногочисленный сектор гостевых болельщиков.

До истечения часа игры Йоканович сделал целых три замены, выпустив Сазонова, Норманна и Тюкавина, но положительным образом на игру «Динамо» эти перестановки не повлияли. Вот только пропали моменты у соперника. «Крылья Советов» будто стали играть поспокойнее, либо чуть подустали ключевые исполнители Осинькина. Выстояли москвичи, в концовке вдруг стрельнув голевой атакой.

Третий гол в матче записал на свой счёт Фёдор Смолов, поймавший отскок после борьбы Сазонова и вогнавший мяч в сетку. Но и этот мяч засчитан не был – Саба и Фернандес слишком жёстко вели борьбу, буквально затоптав соперников. Развязка случилась в компенсированное время: единственный легитимный гол в этом матче оформил Тюкавин, с пары метров замкнувший прострел Скопинцева – 1:0.

«Крылья Советов» и «Динамо» провели за полторы недели три очных матча, каждый из которых завершился разным результатом – по одной победе каждой команды и ничья.

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Крылья Советов Динамо Москва
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Комментарии (1)
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redwhite1959
05 Марта 2023 в 16:16
Жёлтая карточка Смолову - "цирк" в исполнении главного арбитра!(( Теперь судейский комитет - если "Динамо" подаст протест на этот эпизод - просто обязан показать этому арбитру красную карточку - отстранить его от судейства матчей РПЛ. Такое ощущение, что таких рефери РФС по объявлению набирает!(( Три незасчитанных гола - с одной стороны - справедливость торжествует, с другой стороны - нарушение динамики матча - судьи принимают решения ОЧЕНЬ долго, а потому много затянутых пауз и - вследствие этого - нарушение темпа игры. У ФИФА денег до хрена - пусть наймут лучших хакеров, чтобы все эти спорные моменты разрешались мгновенно в автоматическом режиме по примеру системы взятия ворот.
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