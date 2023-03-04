Лещук: «Близкого общения у нас с Шуниным нет»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своих отношениях с одноклубником Антоном Шуниным.

По словам 27-летнего голкипера, за пределами поля у него нет близкого общения с Шуниным.

«У нас общение идёт с небольшими перепадами. Отношения рабочие, друг другу зла не желаем. Но за полем близкого общения нет, и, думаю, это нормально», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 5 марта, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.