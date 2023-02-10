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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кураньи: «У меня есть мечта — помочь Захаряну в будущем перейти в Европу»

10 Февраля 2023 • 15:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал о работе футбольным агентом.

По словам бывшего форварда сборной Германии, он сотрудничает с игроком «Ариса» Александром Кокориным, а также мечтает помочь полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну перейти в европейский клуб.

«У меня есть мечта — помочь Захаряну в будущем перейти в Европу. Это один из топовых российских игроков, который мне нравится», — приводит слова Кураньи Sport24.

Также экс-динамовец не смог ответить на вопрос, останется ли Кокорин в «Арисе» по окончании нынешнего сезона. Напомним, что права на 31-летнего футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

Кураньи выступал за «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, проведя в общей сложности 151 матч и забив 56 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи Александр Кокорин Арсен Захарян
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