«Крылья Советов» наказали Шунина за ошибку, но арбитр отменил уже второй гол в ворота «Динамо»

В эти минуты московское «Динамо» принимает «Крылья Советов» в матче 18-го тура Премьер-лиги. Гости забили первый мяч на 18-й минуте, но тогда арбитры зафиксировали положение вне игры у Гленна Бейла, и счет не изменился. А вот на 34-й минуте взятие ворот столичной команды, казалось, было по правилам. Голкипер «Динамо» Антон Шунин ошибся на выходе и выбил мяч на Бенжамина Гарре, а тот поразил пустые ворота. 1:0? Как бы не так! И этот гол арбитр отменил из-за игры рукой в Гарее. На табло остается гореть счет 0:0.

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