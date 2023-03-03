Писарский — о Европе: «Целей никаких у меня сейчас нет»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился своими планами на будущее.

По словам 27-летнего форварда, сейчас он сконцентрирован на собственной игре, а конкретной цели уехать в Европу на данный момент у него нет.

«Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». В составе самарской команды нападающий успел провести две игры и забить два гола. Отметим, что прямо сейчас форвард возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ, имея на своём счету 14 голов в 15 проведённых встречах.