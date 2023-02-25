Шалимов: «Какой «Челси», судя по игре, которую Захарян показывает в «Динамо»?

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

«Не надо дурить парню голову постоянными разговорами про «Челси», теперь «Галатасарай» — это продолжается уже около полугода, и это просто сбивает игрока с толку. Какой «Челси» сейчас, судя по игре, которую показывает футболист в «Динамо»? — заявил Шалимов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что сейчас Захарян выступает в Российской премьер-лиге за «Динамо», и для начала ему нужно чего-то добиться здесь.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал шесть ассистов.