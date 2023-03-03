Ломаев отметил роль Рассказова в кубковых матчах с «Динамо»

Страж ворот самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил заслуги новичка команды Николая Рассказова в удачных матчах с московским «Динамо» в Кубке России. Напомним, что «Крылья» прошли «бело-голубых» по сумме двух встреч и теперь сыграют в полуфинале Пути РПЛ против московских «армейцев».

«Коля провёл ответный матч с «Динамо» на высшем уровне. Как и все парни, он боролся, бился, подключался к атакам. Могу его только поблагодарить, ведь он, как и вся команда, вложился в наш проход дальше», - цитирует Ломаева «Чемпионат».

Отметил голкипер и заслуги другого новичка команды Игоря Осинькина – Александра Зуева, на его счету победный гол в первом матче самарцев против «Динамо» (2:1).

Рассказов перешёл в «Крылья» прошедшей зимой из московского «Спартака».