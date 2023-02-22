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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коваленко доиграет сезон в «Крыльях Советов»

22 Февраля 2023 • 11:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, доиграет нынешний сезон в самарской команде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, руководство «Сочи» планировало вернуть 19-летнего футболиста текущей зимой, однако Коваленко продолжит выступать за «Крылья» как минимум до лета.

В нынешнем сезоне молодой хавбек провёл за самарцев 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 2,5 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 20 очков и расположились на 11-й строчке турнирной таблицы. «Сочи» опережает самарцев на пять очков и занимает девятое место.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи Александр Коваленко
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