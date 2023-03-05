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​Агент Тюкавина: «Верю, что его работа не уходит в песок, может, и в Европу уедет»

05 Марта 2023 • 17:18 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
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В воскресенье «Динамо» обыграло на своём поле «Крылья Советов» в матче 18-го тура Премьер-лиги. Автором единственного гола стал нападающий Константин Тюкавин, который вышел на замену по ходу второго тайма.

Агент Алексей Сафонов, который работает с Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, станет ли его клиент игроком основы «Динамо».

«Верю, что его работа не уходит в песок. Может, и в Европу уедет. Но, в целом, не хочу об этом говорить. Я его поздравлю с победным голом. Перед игрой ему сказал: «Сегодня забьешь!». Верю в Костю», - сказал Сафонов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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